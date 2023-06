Temer rejeita participar de resgate de Bolsonaro no TSE

Emissários de Jair Bolsonaro procuraram Michel Temer recentemente. Dizendo falar em nome do ex-presidente, pediram a Temer que ajudasse a conversar com ministros do TSE para evitar a inelegibilidade do capitão.

Temer, que é próximo de Moraes, rejeitou participar de qualquer tipo de articulação para influenciar ministros da Corte.