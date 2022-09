Temer, Kassab e Meirelles já discutem o ‘Brasil depois das eleições’

Michel Temer (MDB), Henrique Meirelles (União Brasil) e Gilberto Kassab (PSD) terão um encontro nesta quarta-feira em São Paulo para discutir o que será do país no pós eleições de outubro.

O evento “O Brasil que queremos depois das eleições” é organizado pela Associação Comercial de SP e terá ainda a presença do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, do político Andrea Matarazzo, do dono da Riachuelo, Flávio Rocha, do economista da USP Roberto Macedo e do ex-senador Pedro Chaves (Republicanos).