Temer ironiza novo ataque de Lula e manda presidente sair do palanque

Michel Temer divulgou nesta quarta uma nota para rebater o novo ataque do presidente Lula, que deveria governar, mas segue no palanque, falando do passado e construindo realidades paralelas sobre o que foi o petismo no poder.

Em viagem ao Uruguai, Lula disse o seguinte: “O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a Presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, foi destruído em sete anos. Três do golpista Michel Temer e quatro de Bolsonaro“.

Temer, que recebeu um país quebrado das mãos de Dilma Rousseff, diz que Lula tenta “reescrever a história por meio de narrativas ideológicas”. Leia a nota:

“Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luis Inacio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas.

Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi na verdade aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição.

E sobre ele ter dito que destruí as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade: destruí um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%; inflação de dois dígitos para 2,75%; juros de 14,25 para 6,5%; queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8% graças a reforma trabalhista; recuperação da Petrobras e demais estatais graças a Lei das Estatais; destruí a Bolsa de Valores que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos. Cometi a destruição de elevar o recorde na produção de grãos, nas exportações e na balança comercial. Como se vê, com a nossa chegada ao governo o Brasil não sofreu um golpe institucional, foi sim “vítima” de um Golpe de Sorte.

Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para a frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz”.

Continua após a publicidade