Temer fala a empresários sobre o medo da volta de Lula ao Planalto

Buscando mais clareza quanto à conjuntura política e econômica, o Instituto Unidos Brasil, entidade de empresários com mais de 300 associados, promove nesta quinta um debate com o ex-presidente Michel Temer. No encontro virtual — aberto ao público –, Temer deve apresentar aos empresários as suas avaliações sobre as chances de o Congresso retomar a agenda de reformas no próximo governo.

Os empresários também vão levar a Temer preocupações sobre a preservação das medidas já aprovadas, especialmente a reforma trabalhista, aprovada na gestão do emedebista.

Líder nas pesquisas, Lula e lideranças petistas prometem revisar, ou mesmo revogar, as regras trabalhistas implementadas em 2017, além de outras reformas liberais, caso voltem ao Planalto. “Nosso medo é que o desemprego, que já está alto, aumente ainda mais caso haja revisão dessas regras”, diz um dirigente do grupo.