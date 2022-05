Temer elogia ‘gesto grandioso’ de Doria e exalta Simone Tebet

Michel Temer gostou da decisão de João Doria de deixar a disputa ao Planalto para acabar com a guerra no PSDB e facilitar a aliança dos tucanos com o MDB em torno de Simone Tebet. Para o ex-presidente, Doria fez um “gesto grandioso” de desprendimento.

Simone, na visão do ex-presidente, tem todas as credenciais para assumir o desafio de liderar a terceira via. “O ex-governador João Doria realizou um extraordinário governo em São Paulo, confirmando seu perfil de gestor qualificado. Revela, agora, desprendimento, praticando um gesto grandioso. A senadora Simone Tebet, por sua vez, tem demonstrado que está à altura do desafio que se apresenta a ela”, diz Temer.