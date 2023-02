Temer diz que Brasil precisa encerrar ciclo de traumas institucionais

Ao abrir o Lide Brazil Conference, em Lisboa, nesta sexta, o ex-presidente Michel Temer defendeu uma reforma no sistema de governo, com a implementação do semipresidencialismo, para conferir estabilidade institucional ao país e evitar o que chamou de “trauma do impeachment”.

“Precisamos caminhar para uma reforma do sistema de governo, caminhar para o semipresidencialismo. Quando precisa mudar o governo, cai por perder maioria parlamentar e imediatamente se instala sem trauma um novo governo”, disse Temer.

Para o ex-presidente, o impeachment no Brasil “virou moda”. Ao falar de sua chegada ao Planalto, o ex-presidente voltou a rebater o discurso petista de golpe contra Dilma Rousseff: “Eu passei por isso (o impeachment). Cheguei constitucionalmente pelo poder”.

Temer também defendeu a pacificação do país, hoje dividido na polarização entre petistas e bolsonaristas.