Temer, Dias Toffoli e Nelson Jobim discursam em encontro de juristas em SP

O ex-presidente da República, Michel Temer, e o ex-presidente do STF, Nelson Jobim, participam de painel no primeiro dia do Congresso Nacional de Advogados. O evento inicia nesta quarta e vai até a sexta, em um hotel em São Paulo.

Temer, Jobim e a ex-procuradora-geral de Minas e professora da UFMG, Misabel Derzi, debatem sobre “o papel do Judiciário na preservação da democracia”. No dia do encerramento do simpósio, o ministro Dias Toffoli, do STF, participa do painel “O papel da advocacia no Estado Democrático de Direito”.

Outros acadêmicos, juristas e advogados participam do encontro para discutir temas relevantes ao exercício da advocacia. As relações de trabalho com o aumento dos processos digitais no Judiciário, ESG e diversidade de raça e gênero nos escritórios estão entre os assuntos debatidos.