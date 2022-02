Tembici, das bikes do Itaú, anuncia investimento bilionário na Colômbia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Tembici, startup de mobilidade que opera as bicicletas do Itaú, acaba de anunciar que vai investir mais de 53 milhões de reais na implantação das operações em Bogotá, na Colômbia.

O projeto prevê a disponibilização de 3300 bicicletas — sendo 1500 elétricas — e pelo menos trezentas estações. A previsão é que o sistema seja ativado gradativamente a partir do segundo semestre deste ano e, já em setembro, que todo o serviço de bicicletas e estações esteja funcionando.

“O potencial de mercado é gigante em Bogotá. A cidade é referência em mobilidade ativa e conta com uma excelente malha cicloviária. Sua primeira ciclovia tem quase 50 anos. E no cenário de pandemia, a prefeitura implementou diversas iniciativas para incentivar ainda mais o uso do pedal”, diz Tomás Martins, diretor-executivo e co-fundador da Tembici.

Atualmente, a empresa já está presente no Brasil, Chile e Argentina.