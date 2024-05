Temas caros ao país, saúde e segurança ficam em segundo plano na Câmara

Em cinco meses de trabalho, os deputados aprovaram 68 projetos de lei no plenário da Câmara. Já nas comissões foram 834 propostas aprovadas.

Dados da Casa mostram que a grande maioria das matérias aprovadas, 49 no total, tratavam de “política e administração pública”. Em segundo lugar vieram os textos sobre “direitos humanos”, com 30 propostas, e as matérias sobre “educação e esportes, com 23 aprovações.

Apesar de as pesquisas mostrarem constantemente a preocupação dos brasileiros com a segurança pública e com a saúde, os temas ficaram fora das prioridades dos parlamentares nesse período. Desde o início do ano, os deputados aprovaram 16 projetos ligados à “saúde” e só seis matérias sobre “segurança”.

Os dados são do próprio portal de transparência da Câmara.