Telegram se curva após ultimato de Alexandre de Moraes

O Telegram bloqueou no fim de semana três canais ligados ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. A rede adotou o procedimento após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ter dado 24 horas para que as contas fossem retiradas do ar.

O bolsonarista é investigado no inquérito tocado por Moraes no Supremo contra a milícia digital que atua espalhando fake news e propagando ataques ao tribunal.

“Em respeito à decisão judicial proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, o Telegram suspendeu três contas atribuídas a um dos investigados pela suspeita de liderar esquema de financiamento de milícias digitais no Brasil. A suspensão das contas, devidamente cumprida pelo aplicativo de mensagens neste sábado, determinava o prazo de 24 horas para a retirada dos perfis, sob pena de se bloquear o aplicativo por 48 horas caso permanecessem no ar, além de multa de 100.000 reais por dia em caso de descumprimento”, registrou o STF.