Tebet visita o Ilê Aiyê e se compromete com o ‘jovem preto da periferia’

Simone Tebet (MDB) esteve em campanha em Salvador (BA) na tarde desta terça-feira e visitou a sede do Ilê Aiyê, o histórico bloco de carnaval fundado em 1974 composto integralmente por pessoas negras. A presidenciável emedebista prometeu, se eleita, combater o racismo estrutural no Brasil e adotar políticas em favor do “jovem preto da favela da periferia” e “da mulher preta e nordestina”.

“O Brasil não pode ser o país em que a maior vítima da violência é o jovem preto da favela da periferia”, disse ela, que reafirmou o seu compromisso com as cotas raciais e políticas afirmativas no tema.

Tebet disse que usará a Educação para atacar o racismo estrutural e as desigualdades sociais e adotará políticas pela diversidade e igualdade de oportunidades no país. “A cara mais pobre no Brasil não pode continuar sendo a de uma mulher preta e nordestina”, disse.