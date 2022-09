Tebet visita mães de crianças com deficiência em Pernambuco

Simone Tebet (MDB) faz um giro em campanha pelo Nordeste no início desta semana. Nesta quarta, ela terá um encontro com mães de crianças com deficiência no Recife (PE) e em seguida visitará a AACD.

A presidenciável estará acompanhada de sua candidata a vice, Mara Gabrilli, que milita na causa das pessoas com deficiência desde que passou a usar uma cadeira de rodas há mais de 20 anos em razão de um acidente que a deixou paraplégica.

Tebet terá ainda, na capital pernambucana, uma visita agendada no projeto Porto Digital e uma caminhada no centro no final do dia.

Recife é a segunda parada da campanha de Tebet no Nordeste nesta semana. Na terça, ela esteve em Salvador (BA).