Tebet vai a Moraes e pede ajuda em pacto de não agressão nas eleições

Pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB) esteve nesta quarta-feira com o ministro do TSE Alexandre de Moraes para discutir a segurança no pleito deste ano.

A senadora entregou a Moraes — que será o próximo presidente da Corte Eleitoral — um ofício e um manifesto pela “paz nas eleições”, no qual se compromete em não propagar fake news e a não agredir adversários. Tebet pediu, ainda, que os demais presidenciáveis assumam os mesmos compromissos e assinem o documento.

Também participaram da reunião e ratificaram o manifesto os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire, além do senador Confúcio Moura, vice-presidente do MDB Nacional.

“Da nossa parte, não haverá fake news. Trataremos os oponentes como adversários e não como inimigos (…) O Brasil não aguenta mais tanta briga, a política não pode ser instrumento de divisão, temos de pacificar o país”, disse Tebet após o encontro no TSE.

A presidenciável reforçou que o compromisso abarca, ainda, a confiança na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas, e o respeito ao resultado da votação, com o reconhecimento do vencedor.

Ao grupo, Moraes garantiu que o TSE estará “atento” e cumprindo o Código Eleitoral.

Continua após a publicidade