Tebet se reúne com Lula na expectativa por vaga em ministério

Simone Tebet e Lula tiveram uma reunião na manhã desta sexta-feira em Brasília. A senadora emedebista foi candidata à presidência e o seu apoio a Lula no segundo turno foi considerado decisivo para a vitória do petista sobre Jair Bolsonaro. O encontro durou cerca de 40 minutos, segundo o Radar apurou. Tebet ainda não divulgou o conteúdo da conversa.

Apesar do apoio e contrariando as expectativas do mundo político, da imprensa e do mercado, Tebet ainda não foi indicada para nenhum cargo no futuro governo. Havia a expectativa de que ela ficasse com a pasta do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, mas o posto foi oferecido ao deputado petista Wellington Dias, ex-governador do Piauí.

Na leva de 15 novos ministros anunciada nesta quinta, Lula deixou de fora, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério da Agricultura, duas pastas as quais Tebet esteve cotada para assumir vaga de ministra. Nesta quinta, a senadora disse a VEJA que não aceitaria um convite para a Agricultura. Marina Silva se encontra em situação semelhante, sem ainda ter recebido um convite formal do governo de transição de Lula, apesar do apoio dado no segundo turno.

Desde a festa da vitória de Lula, na noite de 30 de outubro, na Avenida Paulista, não houve nenhuma reunião entre o petista e Tebet— ao menos que tenha sido divulgada publicamente. Segundo aliados de Simone ouvidos pelo Radar, a senadora nem sequer conversou com o presidente eleito por telefone nesse período, apesar de ter coordenado um grupo de trabalho do gabinete de transição.

Ainda nesta quinta, Lula disse que anunciará até a semana que vem os nomes de mais 16 ministérios que estão sem definição.