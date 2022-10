Tebet se reúne com Lula depois de declarar apoio ao petista

Simone Tebet (MDB) terá uma reunião nesta sexta-feira com Lula e Geraldo Alckmin em São Paulo. A senadora declarou na quarta que votaria no petista por reconhecer nele “o compromisso com a democracia” e entregou cinco propostas de seu plano de governo que gostaria que fossem adotadas pelo ex-presidente. No mesmo dia, Lula disse em um evento que seria possível atender ao menos em parte a demanda da emedebista.

Tebet pleiteia, entre outras coisas, a adoção do ensino médio técnico em tempo integral no país, a igualdade de gênero na composição do corpo de ministros em um eventual governo e o fim das filas na saúde pública e nas creches.

A ideia é que na reunião desta sexta Lula responda quais propostas irá incorporar ao seu plano de governo. A aliança é estratégica na tentativa da campanha de Lula de atrair os eleitores da emedebista no segundo turno.