Tebet promete ‘total apoio’ a Lula e topa percorrer o país em campanha

Atualizado em 7 out 2022, 17h48 - Publicado em 7 out 2022, 16h50

Ao lado de Lula, a senadora Simone Tebet assumiu há pouco o compromisso de dar “total apoio” à campanha do petista no segundo turno e também ao seu governo, em caso de vitória contra Jair Bolsonaro.

A ex-presidenciável do MDB já havia declarado voto no ex-presidente nesta quinta e se reuniu com ele nesta sexta depois que o candidato do PT aceitou incorporar propostas dela no seu plano de governo.

“Portanto, fica aqui a partir de agora um compromisso não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos, juntos, até 30 de outubro, andar as ruas e as praças do Brasil pra mostrar que o Brasil que nós queremos, que é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin”, declarou Simone, recebendo um abraço do novo aliado na sequência.