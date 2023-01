Tebet explica a surpresa de ser convidada por Lula para o Planejamento

Simone Tebet tomou posse como ministra do Planejamento e Orçamento nesta quinta-feira e disse que ficou surpresa com o convite de Lula para assumir uma pasta da área econômica do governo, dado que tem divergências com o petista no tema.

No seu discurso de posse, ela contou que, no fim do ano passado, estava pronta para assumir um ministério na área social e quando Lula entregou-lhe um envelope com o convite para o Planejamento, achou inicialmente que era um engano do staff do então presidente eleito.

“A minha surpresa [com o convite] foi dupla: primeiro porque fui escolhida para ser ministra com um convite especial do presidente e segundo porque fui parar justamente numa pauta que eu tenho alguma divergência [com ele]”, disse Tebet.

Ela afirmou que tem “total sinergia e coincidência” com a pauta social e de costumes do novo governo e, por isso, estava “preparada assumir qualquer tarefa nessa área”. “Mas fui parar na pauta econômica”, disse.

“Quando abri a boca para agradecer [o convite] e dizer que achava que havia algum equívoco– ‘mas presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas’– ele simplesmente me ignorou, como quem diz: ‘é isso o que eu quero, porque sou um presidente democrata e um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somarem'”, contou a ministra.

Apesar das divergências manifestadas por Tebet, ela afirmou que trabalhará com espírito de colaboração e de diálogo com todos os ministérios, sobretudo o da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, a quem ela fez rasgados elogios.

“Imaginem a minha responsabilidade e honra de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da Esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem a chave do cofre na mão”, disse.