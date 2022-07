Tebet diz que Bolsonaro envergonha país diante do mundo com ato sobre urna

Pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB) criticou as falas de Bolsonaro sobre eleições e o voto eletrônico, feitas na tarde desta segunda-feira a embaixadores de vários países.

No discurso de pouco mais de 45 minutos, o presidente voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas, disse que os votos não são passíveis de serem auditados no país e atacou ministros do STF.

“O Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço minha confiança na Justiça Eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas”, disse Tebet.

A presidenciável aproveitou para convidar os demais pré-candidatos a assinarem o manifesto lançado por ela na última semana e entregue ao TSE. No documento, os signatários se comprometem a não propagar fake news e a não atacar adversários.

“Convido os demais candidatos a fazerem o mesmo. Paz nas eleições também é declarar confiança no nosso sistema eleitoral, como fizemos no manifesto”, publicou Tebet no final da tarde desta segunda.

