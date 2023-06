Tebet debate orçamento participativo com Conselhão e sindicalistas em SP

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está em São Paulo nesta segunda para participar de nova rodada de reuniões do orçamento participativo. Ela debaterá o Plano Plurianual 2024-2027 com membros do Conselhão e com sindicalistas.

A primeira conversa estava marcada para começar às 9h, na sede da Febraban, com integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Às 14h, a ministra deve se reunir com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico.