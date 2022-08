Tebet critica fala ‘machista’ de Lula: ‘chega de violência contra mulher’

Simone Tebet (MDB) foi às redes criticar uma fala recente de Lula sobre a violência contra as mulheres no país. Durante discurso neste sábado em São Paulo, Lula disse que não é mais possível tolerar agressões do tipo no Brasil, mas, devido a uma má escolha das palavras, a fala gerou repercussão negativa.

“Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso”, disse Lula.

A presidenciável do MDB afirmou que o petista “pela segunda vez nesta campanha deixa aflorar o machismo”. “Primeiro, não condenou o ex-presidente da Caixa [Pedro Guimarães] acusado de assédio. E agora essa frase lamentável. Chega de violência contra mulher!”, disse ela.