Tebet afirma aceitar o resultado das urnas e diz ‘não desistir do Brasil’

Após votar em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet diz acreditar que chega ao segundo turno, mas está pronta para aceitar o resultado das urnas. Ela concedeu entrevistas e respondeu o que deve fazer para promover “eleições mais limpas”.

“Não desistir do Brasil. Eu estou preparada para aceitar o resultado das urnas. Essa é uma eleição de dois turnos, espero e acredito que posso estar no segundo turno e, independente de qualquer coisa, eu estou pronta para ajudar o Brasil a voltar para o caminho do bom senso, do equilíbrio, da moderação. Esse ódio, essa polarização, lamentavelmente contaminou a alma do povo brasileiro”, disse a emedebista à imprensa.