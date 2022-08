Tebet acusa PT de querer ganhar no ‘tapetão’ e retirar sua candidatura

Alvo de resistência da ala lulista do MDB, a senadora Simone Tebet acusou o PT de tentar “puxar o tapete” da sua candidatura e disse que um dia vai contar essa história. Segundo a presidenciável, o partido de Lula agiu “de forma antidemocrática” para tentar ganhar “no tapetão ou logo no primeiro turno”.

A declaração ocorreu durante o anúncio da também senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) como vice na sua chapa, em São Paulo, no fim da manhã desta segunda.

“Mara foi feliz: ‘não serve o presidente que aí está e não serve o presidente do passado’, porque também de forma antidemocrática quis o Partido dos Trabalhadores puxar o tapete da nossa candidatura. Eu sei, um dia a história saberá. Nós vamos contar essa história”, declarou Simone.

“Democracia se faz no diálogo, no debate, no enfrentamento de ideias, não querendo ganhar no tapetão ou logo no primeiro turno”, concluiu a candidata ao Palácio do Planalto.