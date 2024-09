Te cuida, Hugo Motta! Ministros de Lula despacham com Elmar no Planalto

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações), representantes do partido no governo Lula, foram ao Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira ao encontro de Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Trata-se de uma reunião periódica de alinhamento político com as legendas da base de sustentação ao governo no Congresso. Padilha também vai receber, mais tarde, os ministros Jader Filho (Cidades) e Renan Filho e o líder Isnaldo Bulhões, todos do MDB.

No contexto atual, contudo, foi impossível a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) não virar assunto da conversa desta tarde entre os três ministros e Elmar.

Menos de 24 horas antes da conversa no Planalto, Sabino foi o anfitrião do encontro que selou a aliança do deputado do União Brasil com o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito, em torno de uma candidatura única ao comando da Casa para fazer frente a Hugo Motta (Republicanos), apoiado pelo PP de Ciro Nogueira e pelo PL de Jair Bolsonaro.

A divisão partidária da disputa levou Elmar e Brito a intensificar os acenos ao Planalto em busca de um direcionamento do governo Lula pelo apoio da federação PT/PCdoB/PV.