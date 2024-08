TCU usará satélites para fiscalizar obras públicas em tempo real no país

Presidente do TCU, Bruno Dantas assinou um acordo com o Ministério da Justiça que vai permitir ao tribunal fiscalizar em tempo real todas as obras públicas no país.

Pelo acordo assinado com o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida, os técnicos do TCU vão acessar a plataforma Rede Mais, que fornece imagens do território nacional capturadas por 180 satélites, em tempo real.

Largamente utilizada pela Polícia Federal, a tecnologia permitirá que os auditores acompanhem em detalhes se o cronograma das construções está sendo cumprido e se é compatível com o investimento realizado.

Segundo Dantas, o acordo de cooperação é “uma notícia extraordinária” para o TCU, que passará a contar com um recurso tecnológico relevante para cumprir sua competência constitucional de fiscalizar repasses a obras nos mais de cinco mil municípios brasileiros.

“É evidente que os nossos 1.600 auditores não dariam conta de fiscalizar tudo, em campo. O compartilhamento do uso dessa tecnologia nos permitirá realizar o nosso trabalho com a qualidade necessária. Conseguiremos acompanhar se a execução física de uma obra é compatível com a execução financeira. Se houver descompasso, aí sim entrarão em campo auditores para regularizar a situação”, explicou o ministro.

Durante a reunião, o secretário-executivo do ministério ressaltou que sua equipe está à disposição da Corte de Contas para auxiliar na melhor utilização da plataforma. “Será uma poderosa ferramenta para o TCU, que agora terá o seu olhar em cima das obras do país, com uma constelação de satélites de última geração, oferecendo imagens em tempo real”, afirmou.