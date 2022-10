TCU seleciona 4.577 seções eleitorais para auditoria no sistema eleitoral

O secretário-geral da presidência do TCU, Frederico Carvalho Dias, entregou nesta sexta ao secretário-geral da presidência do TSE, José Levi Mello, a relação das 4.577 seções eleitorais selecionadas pelo tribunal de contas para compor a amostra da auditoria no sistema eletrônico eleitoral brasileiro, relatada pelo presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas.

“A relação completa foi enviada eletronicamente ao TSE, pela equipe de auditoria, no dia 5, a fim de garantir a celeridade dos trabalhos. A seleção da amostra foi realizada no dia 4 deste mês, após a totalização dos votos válidos pelo TSE. Por uma margem de segurança, o TCU selecionou um número 10% maior do que as 4.161 seções necessárias para a fiscalização”, diz o TCU.

Essa etapa da entrega do documento com a seleção aleatória das seções eleitorais é importante para que o TCU dê continuidade ao trabalho. “O TCU vem realizando essa auditoria em várias etapas e vem seguindo rigorosamente os padrões internacionais de auditoria”, afirmou Frederico Carvalho.

José Levi Mello fez questão de ressaltar a importância do TCU nessas eleições. “É uma satisfação enorme contar com o acompanhamento do TCU, que é sério, construtivo, sempre presente e que fortifica o trabalho da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é transparente e absolutamente aberta. Aqui só há uma coisa sigilosa: o voto”, disse o secretário-geral do TSE.

O TSE forneceu, logo após a totalização dos votos, a base total de dados utilizada para divulgação dos resultados das eleições em primeiro turno com mais de 470.000 seções eleitorais.

A seleção das urnas faz parte da quinta etapa da auditoria, fase em que o TSE envia ao TCU os Boletins de Urnas impressos dessas 4.577 urnas. A partir daí, o TCU irá digitalizar cada um desses arquivos, transformá-los em formato PDF para convertê-los em dados consumíveis por máquinas.

Para viabilizar essa auditoria, a equipe da Secretaria de Fiscalização de TI do TCU (Sefti) desenvolveu tecnologia própria ao criar programas codificados com o uso da Linguagem Python e do Banco de Dados SQL Server capazes de fazer o reconhecimento dos QR Codes dos BU e o cruzamento das informações e verificar se as informações divulgadas TSE são exatamente iguais às dos arquivos impressos nos BUs.

