TCU reúne autoridades para debater consensualismo na gestão pública

O Consensualismo na Administração Pública é tema de seminário organizado pelo Tribunal de Contas da União nesta terça, a partir de 9h.

O presidente da Corte, ministro Bruno Dantas, reúne especialistas para ampliar o debate sobre o assunto e promover a capacitação de servidores públicos.

“O consensualismo representa uma abordagem moderna e dinâmica no contexto estatal, partindo de uma evolução significativa em relação aos métodos tradicionais, estes baseados primordialmente na imposição unilateral de decisões”, diz Dantas.

O ministro Gilmar Mendes, do STF, e o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, também participam do encontro.