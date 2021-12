TCU: Política de sigilo de dados do governo Bolsonaro ameaça transparência

Em resposta a um ofício do deputado federal Gustavo Fruet (PDT-PR) sobre a suposta falta de transparência na gestão de atos classificados pelo governo Bolsonaro, o TCU considerou a política de sigilo adotada pelo Executivo como “preocupante”.

Vice-presidente da Corte, no exercício da presidência, o ministro Bruno Dantas encaminhou ao parlamentar, na última sexta-feira, cópias dos despachos da Secretaria-Geral de Controle Externo e da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, unidade técnica do tribunal responsável pela análise da matéria.

Ao enviar as informações ao TCU, em agosto, Fruet apontou que a falta de transparência poderia facilitar “o abuso ou uso indevido do instrumento para fins pessoais ou diversos da sua finalidade legal”.

O deputado ressaltou que as falhas na gestão de atos classificados por parte da CGU, do GSI e da Casa Civil, “evidenciadas nas respostas apresentadas a requerimentos de informação sobre o quantitativo de atos classificados desde 2019, a forma de controle e a coleta das informações”.

Apesar de o parlamentar não pediu informações e nem uma fiscalização específica ao TCU, o secretário de Fiscalização de Tecnologia da Informação, Claudio Castello Branco, observou que “a situação é preocupante, haja vista, como colocado pelo Deputado Federal Gustavo Fruet, que o uso indevido do instrumento da classificação de atos pode comprometer um dos pilares do estado democrático de direito, a transparência dos atos governamentais”.

O representante do tribunal explicou que a situação será “devidamente tratada no processo de revisão das estratégias de atuação desta unidade técnica visando ao período abril/2022 a março/2023”, já que não há espaço no plano para o atual ciclo, até março do ano que vem. A Secretaria-Geral de Controle Externo concordou com a proposta.