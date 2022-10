TCU investiga desvios no SUS com recursos do orçamento secreto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 25 out 2022, 14h50 - Publicado em 25 out 2022, 14h47

O presidente do TCU, Bruno Dantas, determinou a realização de uma auditoria para apurar denúncias de fraudes no SUS com recursos das chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas popularmente como “orçamento secreto“.

O ministro atendeu a um pedido apresentado em julho pelos deputados Jorge Solla e Leo de Brito, ambos do PT, com base em reportagem da revista Piauí que expôs desvios na área da saúde, em especial no Maranhão.

Dantas apontou que a solicitação do Congresso tem natureza urgente e tramitação preferencial e encaminhou o requerimento à Secretaria-Geral de Controle Externo do tribunal para a adoção das providências pertinentes, “com a devida urgência que o caso requer”.

No último dia 15, a PF deflagrou uma operação para cumprir 16 mandados de busca e apreensão para aprofundar as investigações sobre o assunto. Duas pessoas já foram presas no curso das apurações. Há a suspeita de uso de que recursos das emendas para pagar serviços que ou foram superfaturados ou não foram prestados.

