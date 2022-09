TCU inspecionará 4,1 mil urnas durante as eleições

O TCU irá auditar 4.161 urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano, no dia 2 de outubro. A inspeção é parte de uma série de outras feitas desde 2020 pelo órgão nos equipamentos de votação.

O chefe do tribunal, Bruno Dantas, afirmou que o resultado das últimas três aferições feitas por auditores fiscais de controle externo do TCU indicou que o sistema é “auditável, confiável e transparente”.

O órgão ressaltou que o trabalho no dia do pleito não será o de apuração paralela das eleições. O servidores do tribunal irão checar a integridade dos boletins de urna impressos pelos equipamentos ao final da votação e que são fundamentais para a contabilização dos votos e a sua recontagem posterior, se for o caso.

A verificação será feita em urnas de todas as capitais dos estados e no DF. Os auditores vão comparar as vias impressas pelos equipamentos com as informações divulgadas no sistema do TSE na rede. A corte de contas irá ainda acompanhar o trabalho da Justiça Eleitoral até a divulgação do resultado final das eleições deste ano.

