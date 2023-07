TCU fará raio X das contas públicas para relator da reforma tributária

Um dia depois de conversar com Fernando Haddad, o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), reuniu-se nesta quinta-feira com o presidente do TCU, Bruno Dantas. Recebeu a garantia de que a corte de contas fará um raio X das contas públicas do país para ajudá-lo na análise do texto aprovado pela Câmara.

Embora não tenha antecipado eventuais mudanças na PEC, o líder emedebista já afirmou publicamente ter preocupação com o artigo 20, que deu permissão para Estados criarem uma nova contribuição sobre atividades de agropecuária, mineração e petróleo.

“Realmente parece estranho, se um dos fundamentos da proposta é a simplificação tributária, no momento em que nós criamos o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), estamos fazendo a criação de um novo tributo com autonomia federativa para matéria-prima e semielaborados”, disse recentemente a jornalistas.

