TCU entrega relatórios à transição de Lula e aponta riscos no governo

O presidente interino do TCU, Bruno Dantas, entregou nesta quarta-feira ao gabinete de transição do governo Lula quatro relatórios com avaliações do tribunal sobre a gestão da máquina pública federal no país. Os documentos foram entregues a Geraldo Alckmin em Brasília.

Dantas explicou que o primeiro relatório é uma “lista de alto risco” do governo, com informações sobre 29 fiscalizações do tribunal sobre políticas públicas de áreas como meio ambiente e benefícios sociais. Foram identificados, segundo o documento, riscos por vulnerabilidade à fraude, desperdício de recursos públicos, abuso de autoridade, má gestão ou “necessidade de mudanças profundas no objetivo e na execução de políticas públicas”.

Um dos riscos apontados é o elevado percentual de isenções fiscais, que correspondem a 4% do PIB. Este percentual dobrou desde 2002, quando Lula assumiu a Presidência pela primeira vez. Segundo Dantas, há a “necessidade urgente” de se estabelecer critérios para a concessão de isenções no país. “Concedemos quase R$ 400 bilhões em isenções tributárias. No quadro atual de crise fiscal, é um dinheiro que faz falta”, disse.

O segundo relatório é um diagnóstico sobre seis programas sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, que somaram 271 bilhões de reais distribuídos em 2021. Segundo Dantas, a conclusão que se chegou foi a de que o Bolsa Família, “pelo seu desenho e critério de elegibilidade, é o programa que de forma mais eficiente atinge o objetivo de combater a pobreza e reduzir a desigualdade social no país”. “Com volume de recursos menor, o programa consegue reduzir a pobreza em um percentual muito maior do que qualquer outro programa”, disse.

Dantas afirmou ainda que o TCU irá concluir até o final deste ano um levantamento mais detalhado sobre o Auxílio Brasil, mas afirmou que o tribunal já encontrou problemas ao longo do diagnóstico, como a separação de famílias para fins de recebimento de mais recursos do programa.

O terceiro relatório é um parecer prévio sobre as contas de 2021 do governo de Jair Bolsonaro. Os auditores recomendaram aprovação das contas com ressalvas. O relatório analisa questões importantes do Orçamento, como o teto de gasto e as chamadas emendas de relator.

Por fim, o quarto relatório é uma apanhado mais abrangente sobre o desenvolvimento do país, com levantamentos sobre agricultura, infraestrutura, meio ambiente, telecomunicações, minas e energia e defesa nacional. Dantas afirmou que o tribunal lidou com pedido do gabinete de transição como se fosse um requerimento formal do governo.

“O Tribunal de Contas da União recebeu na semana passada uma solicitação que não tratamos como um mero pedido, mas uma requisição de informações pelo gabinete de transição para o tribunal que tem ao longo de décadas uma radiografia perfeita do funcionamento da máquina federal”, disse.

