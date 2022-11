TCU entrega relatório fiscal sobre o governo Bolsonaro à transição de Lula

O presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, vai se reunir na tarde desta quarta-feira com a equipe de transição de Lula para entregar um relatório sobre o governo de Jair Bolsonaro. O documento contém dados solicitados pelo coordenador do gabinete de transição, Geraldo Alckmin, com informações atualizadas sobre as contas públicas e atualização de obras do governo federal.

Dantas vai ao QG da transição, no CCBB, em Brasília, para apresentar o diagnóstico. Há duas semanas, Alckmin, Aloizio Mercadante e Gleisi Hoffmann, coordenadores da transição, foram à sede do Tribunal de Contas.

No mesmo dia, 3 de novembro, aliados do atual presidente, como os ministros Paulo Guedes e Ciro Nogueira, visitaram o chefe do TCU. Além de Dantas, os ministros Antonio Anastasia, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira fazem parte do comitê do TCU responsável pela transição entre os governos. O grupo trabalha com prazo de três meses para fiscalizar a regularidade do processo sob os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros.