TCU e MEC encontram cenário alarmante em cursos universitários a distância

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 10 out 2023, 18h17 - Publicado em 11 out 2023, 06h05

Presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas realizou, nesta terça, uma reunião técnica com o ministro da Educação, Camilo Santana, e secretários da pasta para fortalecer parcerias entre as duas partes.

Dantas falou sobre os trabalhos mais relevantes relacionados à área educacional, como as auditorias de governança do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Outra fiscalização em destaque foi sobre a regulação dos cursos na modalidade de ensino a distância.

O TCU identificou uma taxa de desistência acumulada em torno de 55%, no período de 2017 a 2021, dos alunos de cursos universitários no EAD. O gap foi registrado em recente auditoria realizada pelo tribunal. “Precisamos garantir que a qualidade e a fiscalização dos cursos à distância sejam semelhantes às dos cursos presenciais”, disse o presidente do TCU.

Santana reforçou que a reunião técnica é iniciativa que gera mais eficiência, melhores resultados e aperfeiçoa o gasto público.

Continua após a publicidade