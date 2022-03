TCU decide, por unanimidade, ampliar apurações sobre atuação de Moro

O plenário do TCU decidiu, por unanimidade, reunir duas apurações referentes à atuação do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, ampliando a pressão do tribunal sobre o pré-candidato do Podemos à Presidência. Os dois processos serão relatados pelo ministro Bruno Dantas.

Os ministros analisaram representação do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU sobre possíveis práticas ilegítimas de procuradores da República que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato e a de Moro, juiz responsável pelos processos.

“As alegadas práticas ilegítimas seriam revolving door – movimento de agentes públicos de alto escalão para empregos na iniciativa privada e vice-versa – e lawfare – instrumentalização do Direito para prejudicar pessoa física ou jurídica”, diz o relatório.

Bruno Dantas pediu vista em novembro do ano passado e, na semana passada, propôs que o processo não fosse arquivado e, sim, apensado a outro, de sua relatoria, que apura a passagem de Moro, depois de deixar o governo Bolsonaro, pela empresa de consultoria Alvarez & Marsal,

administradora judicial da empresa Odebrecht S.A..

O relator, Aroldo Cedraz, considerou a proposta adequada e foi seguido por todos os colegas.