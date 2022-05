TCU dá cinco dias para ANTT explicar aumento de pedágio em GO e MG

Em resposta à representação do deputado Elias Vaz (PSB-GO) e do senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), o TCU decidiu cobrar explicações da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A (Concebra) sobre um aumento de 193% nas praças de pedágio de Goiás e Minas Gerais. A agência e a concessionária terão cinco dias para enviar as respostas ao tribunal. A decisão é do relator do caso, Walton Alencar Rodrigues.

“A empresa passou anos descumprindo o contrato, o que deixou as rodovias em péssimas condições e está lesando os motoristas, seja pela falta de segurança ou por danos causados aos veículos, e recebe de presente aumentos que chegam a quase 200% nos próximos 20 meses. Vergonhoso”, afirma o deputado Elias Vaz.

Em Goiás, o maior aumento foi na praça de pedágio de Goianápolis, 168%. Em Alexânia, chegou a 137%. Já em Professor Jamil o índice foi de 131% e em Itumbiara chegou a 125%. Em Minas Gerais, o reajuste também é considerado abusivo. Na Praça Fronteira, foi de 193%. Na Praça Luz, 148%. Em Florestal, chegou a 146%. Em Campo Florido, 137%; em Campos Altos, 136%; em Prata, 132% e em Perdizes, 127%. A Concebra atua em rodovias federais que cortam Goiás desde 2014.