TCU dá 5 dias para Abin explicar se alertou órgãos sobre os ataques no DF

Decisão do TCU assinada nesta terça-feira abre prazo de cinco dias para que o comando da Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, apresente relatório detalhado explicando como o serviço secreto se portou no monitoramento dos golpistas que acabaram atacando as sedes dos poderes da República no domingo.

O TCU abre prazo para que o diretor-geral do órgão responda “se a agência identificou previamente indícios de que poderia ocorrer a manifestação e, caso algum indício tenha sido identificado, quais órgãos foram notificados, informando o teor, a data, a hora e o destinatário da notificação”.

O tribunal também encaminha ofício ao secretário-executivo do GSI, ao secretário-executivo do Ministério da Defesa, ao secretário-executivo do Ministério da Justiça, ao secretário da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao diretor-geral da PF.

Nesse caso, o prazo de cinco dias aos órgãos é estipulado para que todos respondam “se identificaram previamente indícios de que poderia ocorrer a manifestação; caso algum indício tenha sido identificado, quais órgãos foram notificados, informando o teor, a data, a hora e o destinatário da notificação; e se foram notificados por alguma outra organização quanto à possibilidade de ocorrência da manifestação, informando o teor, a data, a hora e o remetente da notificação”.

