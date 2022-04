TCU cancela licitação suspeita para compra de ônibus escolares no MEC

O ministro Walton Alencar, do TCU, suspendeu nesta terça o pregão do FNDE para compra de ônibus escolares até que o tribunal investigue a denúncia de sobrepreço no processo de aquisição dos veículos. O ministro determina que os burocratas do fundo, controlado por um apadrinhado de Ciro Nogueira, prestem depoimento no caso.

O pregão, que ainda não tinha sido realizado, previa pagar até 480.000 reais por cada ônibus embora a área técnica do FNDE tenha defendido um teto de 270.600 reais. Caso o compra fosse feita pelo valor máximo, o sobrepreço seria de 732 milhões de reais.