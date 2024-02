TCU apura gastos do BNDES com servidores fantasmas no governo Dilma

Uma investigação do BNDES enviada ao TCU cobra 5 milhões de reais do ex-ministro petista Fernando Pimentel, do ex-chefe do banco Luciano Coutinho e de mais três ex-servidores da instituição.

O caso envolve a suspeita de contratação de assessores fantasmas no BNDES durante o governo de Dilma Rousseff, quando Pimentel ocupava a presidência do Conselho de Administração do órgão e Coutinho presidia o banco.

A investigação do BNDES foi instalada em 2018, no fim do governo de Michel Temer, e encontrou indícios de que os servidores contratados pelo banco a pedido de Pimentel jamais trabalharam na instituição. “Os contratados não prestaram serviços ao BNDES, embora tenham recebido remunerações e benefícios (…) sequer frequentaram as instalações do BNDES”, diz o banco, que enviou todas as provas que colheu ao TCU.

Ao Radar, um dos envolvidos negou as acusações, disse que todos trabalharam e que as contratações foram regulares e sempre ocorreram, inclusive em governos passados.

Nos últimos dias, o tribunal começou a notificar os citados para que apresentem defesa no caso ou devolvam a quantia milionária aos cofres da União.