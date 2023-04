Tarcísio, Valdemar… Como será a primeira viagem de Bolsonaro pelo país

Jair Bolsonaro vai a Ribeirão Preto (SP) no próximo domingo. O ex-presidente estará acompanhado do governador Tarcísio de Freitas e de Valdemar Costa Neto. A comitiva do capitão deve chegar às 13h ao aeroporto da cidade.

Como mostrou o Radar, Costa Neto projeta há tempos a ida de Bolsonaro ao interior paulista para tentar conquistar prefeitos a se filiar ao PL. Chefe do Executivo de Ribeirão, Duarte Nogueira é filiado ao PSDB, partido que perdeu protagonismo em São Paulo nas últimas eleições.

Além das eleições municipais, a presença de Bolsonaro forma uma agenda alternativa ao Dia do Trabalhador. Em 1º de maio, Lula deve reunir oito centrais sindicais no Vale do Anhangabaú, na capital do Estado, para celebrar os oitenta anos da CLT. No interior, Jair participa do Agrishow, feira de exposição do agronegócio, que se inicia no mesmo dia.

Assim como o evento de Lula deve levar uma multidão ao Centro de São Paulo — a programação prevê atrações musicais, incluindo a sambista e deputada estadual Leci Brandão –, apoiadores de Bolsonaro já convocam, pelas redes sociais, a massa bolsonarista a receber o ex-presidente no Aeroporto Dr. Leite Lopes.

Continua após a publicidade