Tarcísio se prepara para debate e Haddad vai a rádio, sabatina e podcast

Atualizado em 26 out 2022, 12h30 - Publicado em 26 out 2022, 15h30

Por Ramiro Brites

Líder em votos no primeiro turno e à frente nas pesquisas, Tarcísio de Freitas resolveu se dedicar nesta quarta apenas ao debate do dia seguinte. O embate na Globo é a última vez que o bolsonarista confronta Fernando Haddad antes do segundo turno. O petista adotou uma estratégia completamente diferente.

O ex-prefeito tem três entrevistas na véspera do debate derradeiro. Pela manhã, Haddad conversou pelo telefone com a Rádio Eldorado e participou, de forma virtual, de sabatina da Folha de São Paulo e do portal Uol. À noite, o petista sairá de casa para ir ao Flow Podcast — Tarcísio concedeu entrevista à Eldorado na terça, e foi ao Flow na sexta.

A vantagem de Tarcísio, porém, passa pelo pior momento desde o dia 2 de outubro, quando surpreendeu os prognósticos e venceu o primeiro turno com mais de 1,5 milhão de votos a mais do que o adversário. A pesquisa Ipec divulgada nesta terça indica empate técnico entre os candidatos ao Palácio Bandeirantes.