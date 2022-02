Tarcísio revela estratégia para tentar ganhar o coração dos paulistas

Candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está nas Páginas Amarelas de VEJA desta semana.

Na entrevista, ele dá pistas de como pretende dirigir seu discurso eleitoral para tentar ganhar espaço nos corações paulistas, sempre exigentes com quem é de fora do estado e tenta a sorte nas urnas. O histórico de políticos de fora do estado, que seguiram na política paulista, é o caminho.

“São Paulo acolhe as pessoas, quantos políticos fizeram sua vida em São Paulo e não são de lá? Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Luiza Erundina, o Eduardo Bolsonaro… É um estado que acolheu muitos migrantes. Coincidentemente é onde iniciei minha trajetória profissional, em Campinas. E a vivência militar lhe dá uma experiência nacional, a vivência na infraestrutura o obriga a estudar os problemas de todas as regiões. Nós criamos soluções no ministério para problemas de infraestrutura de São Paulo, estudando o agro, a indústria. Você pensa o que pode fazer na malha sul, na malha oeste, na hidrovia do Tietê-Paraná, na Rodovia Presidente Dutra, no Porto de Santos, no Aero­porto de Congonhas. Eu acho que nada resiste ao estudo e à dedicação”, diz.