Tarcísio quer recursos do BID para plano contra desastres naturais em SP

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas recebeu nesta segunda o presidente do BID, Ilan Goldfajn. A conversa serviu para alinhar os futuros projetos que deverão ser financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O foco do governador está nos acontecimentos do início do ano no litoral norte do estado. A ideia é priorizar investimentos em cidades que tenham população morando em áreas de risco. O dinheiro do BID pode financiar, por exemplo, reassentamentos, estudos de vulnerabilidade, gestão ambiental e social, obras de prevenção contra cheias, piscinões, desassoreamento e barragens.

Tarcísio e Goldfajn estiveram juntos em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial. O presidente do BID disse notar que os projetos apresentados durante a primeira missão internacional do governador estão avançando e que o BID está à disposição para apoiá-los.

O presidente questionou especialmente sobre os green bonds, que serão desenhados com apoio técnico do BID, e Tarcísio disse estar trabalhando pelo seu avanço: “vou usar os bonds para cuidar das pessoas em situação de rua”, disse o governador.

Atualmente, o secretário de Negócios Internacionais Lucas Ferraz estuda, junto com o BID e com presidente da Desenvolve SP, Ricardo Dias Brito, a possibilidade de que a emissão dos green bonds seja feita pela instituição financeira do estado de São Paulo.