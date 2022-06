Tarcísio quer mudar sede do governo para não se perder em SP, diz Haddad

Adversário de Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo, Fernando Haddad ironizou a ideia do ex-ministro da Infraestrutura de transferir a sede do Executivo estadual para o centro da capital paulista — hoje, o governador despacha do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.

“O candidato do Bolsonaro falou que quer mudar a sede do governo do estado para o centro da cidade. Vai ver que é para não se perder. Não é daqui, não deve saber onde fica”, declarou o petista pelas redes sociais.

Carioca, Tarcísio tem virado alvo dos adversários por ser um “forasteiro”, e já traçou seu discurso para rebater os ataques, como mostrou o Radar.

O pré-candidato do Republicanos disse nesta quarta que a mudança é “uma possibilidade concreta, porque beneficia o centro todo se o centro do poder estiver lá”, durante debate na sede do Sindhosp. Ele declarou ainda que esta medida serviria até para dar um fim à cracolândia.