Tarcísio quer investir R$ 1,6 bilhão em PPPs para 33 novas escolas de SP

O governo de São Paulo abriu nesta segunda-feira uma consulta pública de parcerias público-privadas para a construção e gestão de 33 novas escolas da rede estadual. O projeto pode abrir até 35.100 vagas de ensino fundamental e médio, e prevê investimento de 1,6 bilhões de reais.

Segundo o governo, a PPP visa liberar a diretoria dos colégios de tarefas burocráticas para os profissionais se concentrarem em questões pedagógicas, que seguirão sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação.

O projeto foi estruturado pelo BNDES e prevê a construção de escolas com 21, 28 ou 35 salas de aula em 29 municípios paulistas. O contrato tem duração de 25 anos, sendo que 1,2 bilhão de reais serão aportados nos primeiros três anos, com metade das unidades construídas até o segundo ano de contrato.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar da consulta pública e enviar sugestões, até o dia 13 de dezembro, para o e-mail construcaodeescolas@educacao.sp.gov.br. No mesmo endereço eletrônico, é possível tirar dúvidas sobre as formas de participação na consulta pública. As mensagens devem conter nome completo, e-mail, empresa, setor, CPF, telefone e cidade do solicitante.