Tarcísio pega empréstimo de US$ 164,2 milhões com o BID para digitalização

O Governo de Tarcísio de Freitas vai investir 205,2 milhões de dólares para o programa “SP Mais Digital”. O programa da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo pretende digitalizar e integrar os serviços aos cidadãos.

O recurso é proveniente de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que emprestou 164,2 milhões de dólares ao Estado, com prazo de pagamento em mais de 24 anos e carência de seis anos. Em contrapartida, São Paulo deve investir 41 milhões de dólares no programa de digitalização. O acordo foi assinado na quinta-feira, pelo secretário estadual da Fazenda Samuel Kinoshita.

Além de centralizar serviços de atendimento à população, o programa também deve desenvolver soluções digitais para modernização dos sistemas de saúde, fortalecer a cibersegurança, automatizar processos de trabalho e dar acesso a novas aplicações aos servidores. De acordo com o governo paulista, o projeto deve ampliar a transparência.