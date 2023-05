Tarcísio enfrenta nesta semana o primeiro grande desafio na Alesp

O projeto de reajuste salarial dos policiais vai passar pelas comissões da Assembleia de São Paulo nesta semana. A tendência é que a proposta seja avaliada por um congresso de comissões para dar celeridade ao texto tramitado em regime de urgência.

A proposta prevê aumentos com percentuais diferentes e foi alvo de protestos na Alesp. Sem consenso entre os profissionais da Segurança Pública, delegados demonstram descontentamento, aposentados também se sentem prejudicados e o governo retirou um aditivo que alteraria a contribuição previdenciária.

A ideia de Tarcísio é incentivar as posições iniciais da carreira da Polícia Militar, mas gerou críticas entre os policiais civis. Em conversa com deputados da base, integrantes do governo dizem que haverá outros aumentos ao longo do mandato, o que valorizaria alguns cargos que se dizem desvalorizados.

Deputados governistas e de oposição querem discutir emendas e alguns pontos do texto. Mesmo assim, o projeto pode ser votado ainda nesta semana. A data de apreciação da matéria deve ser tomada nesta segunda, após a reunião de líderes.

Após um acordo entre os parlamentares para aprovar o piso regional em 1.550 reais, o projeto é visto como o maior desafio dos primeiros meses do governo na Alesp. A outra proposta do governo aprovada pelos deputados foi a viabilização de terras para a construção de moradias no Litoral Norte, um consenso após a tragédia do início do ano.