Tarcísio e Ricardo Nunes homenageiam vítimas do Hamas neste domingo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o vice Felício Ramuth, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, confirmaram à organização do Ato em Memória às Vítimas do Holocausto que vão participar do evento no próximo domingo, na Sinagoga da Congregação Israelita Paulista (CIP).

O dia 28 de janeiro, já tradicional por homenagear a comunidade judaica que sofreu nas mãos do exército nazista na segunda guerra mundial, neste ano, terá uma homenagem às vítimas do atentado do Hamas, na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

A ida ao evento ocorreu em um momento que o governador e prefeito intensificaram agendas compartilhadas. Recentemente, Tarcísio disse publicamente que apoiaria Nunes. As autoridades devem participard o lançamento do Projeto de Combate ao Antissemitismo e ao Discurso de Ódio, da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Além da Conib e da CIP, o evento alusivo ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é organizado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo. A data, em geral, é celebrada em 27 de janeiro, mas caíra num sábado, “shabat” na tradição judaíca, dedicado inteiramente ao descanso.

Em outubro do ano passado, o ex-secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, deixou a pré-campanha de Guilherme Boulos, principal oponente do prefeito nas eleições de outubro, por conta do posicionamento do psolista diante dos ataques de outubro. Depois, o deputado condenou o Hamas, de forma pública e nominal, pelos ataques em Gaza.

