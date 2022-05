Tarcísio discorda de Bolsonaro e se diz favorável a vacinas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Tarcísio de Freitas seguiu a cartilha de seu chefe Jair Bolsonaro enquanto esteve no cargo de ministro da Infraestrutura do atual governo.

Agora, como pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, ele revelou que nem sempre concordou com tudo o que o seu patrão dizia, principalmente no que diz respeito às vacinas contra a Covid-19.

Como se sabe, Bolsonaro dificultou o quanto pode o acesso dos brasileiros à vacina e até hoje divulga informações falsas sobre o imunizante. O próprio Bolsonaro diz que não tomou vacina, mas se recusou a mostrar à sociedade a sua carteirinha de vacinação, protegida por sigilo de 100 anos imposto por seu governo.

Pois bem, diferentemente de seu ex-chefe, Tarcísio é favorável à vacinação da população e contou que ele e sua família receberam doses do imunizante.

“Eu discordava por exemplo de uma determinada posição com relação à vacina. Eu me vacinei, vacinei minha família e achava que estava fazendo a coisa certa”, disse ele durante sabatina da Folha e do UOL nesta quinta. “Eu discordava da linha da narrativa. Eu acho que a gente tomou a atitude correta e fez a narrativa errada”, completou.