Tarcísio de Freitas ganha apoio do União Brasil em São Paulo

Por Ramiro Brites Atualizado em 5 out 2022, 16h29 - Publicado em 5 out 2022, 16h20

O União Brasil vai apoiar o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo. A decisão ocorre um dia depois de Rodrigo Garcia, terceiro colocado no primeiro turno, anunciar “apoio incondicional” ao ex-ministro da Infraestrutura e à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

A candidatura de Rodrigo Garcia tinha Geninho Ziuliani, do União Brasil, como vice. Além do apoio da chapa tucana, Tarcísio também herdou a aliança com o MDB de São Paulo. O acordo foi selado nesta quarta em encontro com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes.