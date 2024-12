Tarcísio anuncia renovação de benefícios fiscais ao setor de alimentos

Giro VEJA - sexta, 6 de dezembro

O acordo entre Mercosul e União Europeia e a crise na PM de SP

Após 25 anos de negociações, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, 6, após reunião de líderes dos blocos em Montevidéu, no Uruguai. Em entrevista coletiva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o “acordo com Mercosul é vitória para Europa”. O tratado e a crise causada pela violência policial em São Paulo são temas do Giro VEJA.